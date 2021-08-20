Gelen asfalt için kurban kestiler

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı bir mahallede başlayan asfalt serimi için mahalle sakinleri kurban kesti.

Çameli ilçesi Karabayır Mahallesinde başlayan asfalt çalışmaları için vatandaşlar, kuzu kestirdi. Karabayır Mahallesi ile Kurualan mevkiini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolun yüksek rakım nedeniyle kış aylarında geçişler neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Yaz ve kış aylarında bin bir zahmet çeken vatandaşlar, uzun zaman sonra asfalt çalışmaları başlayınca imece usulü para topladı. Toplanan para ile alınan kuzu, asfalt çalışması tamamlanan yol üzerinde kesildi. Yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamurdan kurtulmanın sevincini yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a teşekkür etti.