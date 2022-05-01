Geleneksel Çörek Derme etkinliğine yoğun ilgi yaşandı

Denizli'de pandemi yasakları nedeniyle 2 yıldır yapılamayan ‘Çörek Derme' etkinliğinin 6'ncısı düzenlendi. Etkinliğe mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Denizli'de Fatih Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yüz yıllardır dini bayramların arifesinde gerçekleştirilen ‘Çörek Derme' etkinliği yaşatılmaya devam ediliyor. İki yıldan bu yana pandemi yasakları nedeniyle yapılamayan ‘Çörek Derme' etkinliğinin 6'ıncısı Fatih Mahallesi'nde yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklar için çuval yarışları, gındırgeç, oyun havuzları, palyaço, pamuk şeker ve lokma ikramı da yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'de eşi Nur Örki ile birlikte etkinliğe katılarak çocuklara bisküvi, çikolata ve şeker ikramı yaptı. Yüzyıllardır mahalle de yapılan son 6 yıldan bu yana da dernek tarafından organize edilen çörek derme etkinliğine mahalle sakinlerinin ilgisi çok yüksek oldu. Etkinlik akşam saatlerine kadar devam etti.

“Hayat Pamukkale ilçesinde hakikaten çok daha farklı güzel”

Çörek Derme etkinliğiyle ilgili açıklama yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Hayat Pamukkale ilçesinde hakikaten çok daha farklı güzel. Çok daha farklı güzel, çok daha farklı huzurlu. Şuanda da bayramın neşesini coşkusunu Denizli'mizin Pamukkale ilçesindeki binlerce çocuğumuzla birlikte aynı duygular içerisinde yaşıyoruz. Çörek derme etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizde görüyorum ki bütün mahallemiz hep birlikte kendilerince evlerinden alış verişlerini yapıp buraya getiriyorlar. Bizlerde kamu kurum ve kuruluşları olarak bu etkinliklere sonuna kadar destek oluyoruz. Hedefimiz gayemiz buradaki çocuklarımızın yüzlerinin ayrı bir gülmesi. Hedefimiz gayemiz annelerin babaların çok daha mutlu olabilmesini sağlamak. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Örfümüzdeki adetlerimizdeki geleneklerimizdeki bu güzellikleri Denizli'nin şehrinin merkezinde de yaşattıkları için yaşatmaya da devam ettikleri için her birisine yürükten teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu sene katılımda çok çok fazla gurur ve onur duyuyoruz”

Fatih Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Naz, “Dernek olarak 6'ncısını düzenlediğimiz bu etkinliğimiz güzel bir şekilde devam etmektedir. Bu sene katılımda çok çok fazla bizde bundan gurur ve onur duyuyoruz şuanda, tekrarı daha da güzel olarak gelecek inşallah. Gururluyuz” diye ifade etti.