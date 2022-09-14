Geleneksel kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

kez gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çalışanlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

kez kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki alt yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi sürdürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ personeli, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" sloganıyla hareket eden Türk Kızılayı'na bir kez daha destek oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Büyükşehir DESKİ personeli ve vatandaşlar katıldı. Kampanyaya Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 12. kez düzenlenen kan bağışı kampanyasının önümüzdeki yıllarda da süreceği ifade edildi. Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, kampanyaya destek veren Büyükşehir DESKİ personeline, vatandaşlara ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.