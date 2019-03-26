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Genç adam yatağında ölü bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde genç adam evinde ölü bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde genç adam evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de anne ve babasıyla birlikte oturan M.G. sabah işe gitmek için kalkmayınca odasına giren ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri M.G.'nin öldüğünü belirledi.


Bekar olan M.G.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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