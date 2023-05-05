Genç Bilaller sedalarıyla mest etti

Bölge Finali, Denizli'de yapıldı.

Merkezefendi Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen 8. bölge finali yarışmasına Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü İzzet Aydın, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Hüseyin Kazan, Denizli Müftü Vekili Semih Keskin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve jüri üyeleri katıldı. Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 8. Bölge Finalinde Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, İzmir, Bilecik, Eskişehir ve Balıkesir illerinden 24 öğrenci ortaokul ve lise kategorilerinde yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmasında; “Bugün mezun olduğum okulda İl Milli Eğitim Müdürü olarak size bu kürsüden hitap etmek benim için çok ayrı bir şan ve şereftir. İlimizdeki tüm imam hatip okullarında yapılan üstün ve güzel çalışmalar ilimizde de çok ciddi bir karşılık buluyor. Ulusal ve uluslararası arenada temsiliyetleri çok çok yüksek. Gelinen bu nokta öğrencilerimizin kendilerindeki potansiyelin farkında olaraktan geleceklerine milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde emin adımlarla gittiklerinin göstergesidir. İmam hatip öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında da sosyal ve sportif faaliyetlerde de başarılarla dolu bir geçmişi vardır. Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün gelenekselleşmiş hale gelen Kur'an-ı Kerim ve Ezan Okuma yarışmaları, mesleki bilgiler yarışmaları öğrencilerimizin ilgi ve iktisat ve kabiliyetlerinin artmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca bu organizasyonlar çevre illerdeki öğrenci ve öğretmenlerimizle bizleri buluşturarak iletişim ve etkileşimi artırmaktadır. Bölge finalinin ilimizde yapılmasından dolayı başta sayın bakanımız olmak üzere genel müdürümüze ve emeği geçen herkese ilimiz adına çok teşekkür ediyorum. Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmamıza katılım sağlayan öğrencilerimiz güzel sesleri ve makamları ile büyük zenginlik katacak. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Ezan-ı Muhammedi'yi okuyup da kaybetmek söz konusu bile olmaz. Bugün ki yarışmada Ezan-ı Muhammedi okuyan tüm öğrencilerimiz gönlümüzün birincisidir. Tüm bu yarışmaların sonunda kazanan dostluk ve kardeşliktir. Organizasyonumuzdaki kıymetli jüri üyelerimize de verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 8. Bölge Finaline Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, İzmir, Bilecik, Eskişehir ve Balıkesir illerinden ortaokul ve lise kategorilerinde katılan 24 öğrenci, sedalarıyla dinleyicileri mest etti. Bölge finalinde yarışmaya katılan öğrencilerinden dereceye giren öğrencilere ödülleri ve başarı belgesi, katılımcı öğrencilere de ödülleri ve katılım belgesi protokol üyelerince verildi.