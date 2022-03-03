Genç Horozlar deplasmanda Eyüpspor'u devirdi

TFF Gelişim Ligi 21'inci haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini Emre Furtuna'nın attığı gol ile 1-0 mağlup ederek galibiyet sayısını 10'a puanını 35'e çıkardı ve liderlik yarışında bende varım dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren A Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, her iki yarıda da da rakibe oranla iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek; “Zeminin çok kötü olduğu bir sahada oynadık. Maça iyi başladık pozisyonlar ürettik. 23'üncü dakikada golü bulduk. Mücadelenin ön plana çıktığı maçta deplasmandan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz. Oyuncularımı mücadelelerinden ve özverilerinden dolayı tebrik ederim. Kazanmaya ve kazandırmaya devam” ifadelerini kullandı.