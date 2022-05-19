Genç horozlar grup finalleri için hazırlıklara başladı

TFF Elit U17 Ligi'nde son 16 takım arasında kalma başarısını göstererek Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası Grup finallerine katılmayı hak kazanan A. Denizlispor, 26 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan şampiyona hazırlıklarına başladı.

Türkiye Şampiyonası Grup Finalleri ile ilgili açıklamalarda bulunan yeşil siyahlı takımın deneyimli Teknik Sorumlusu Kürşat Taş, Temmuz ayında Denizlispor U16 takımında göreve başladığına dikkat çekerek; “Temmuz ayında göreve geldiğimizde bir hedef koymuştuk. O günden bu güne kadar gece gündüz demeden çalıştık. Ligler Kasım ayında başlamıştı. O ana kadar zaten çok yoğun çalışmıştık. Sonra maç takvimi belli olduktan sonra da çalışma mantığımızı biraz değiştirip rakiplere yönelik çalışmalar yaptık. Zaten Antalya finalleri için odaklanmıştık. Takımın eksiği inanılmaz fazlaydı. Bütün teknik heyetteki arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu güne kadar çok özveri ile çalıştık. Antalya finalleri için nasıl gideriz diye düşündük ve bunun çalışmalarını yaptık. Sonuç olarak hedefimize ulaştık” dedi.

“Denizlispor'un geleceğinin buradan geçtiğine inanıyorum”

İlk 16 takım arasına kalmada en zorlu sınavlardan birisini deplasmanda Altay'a karşı verdiklerini söyleyen Teknik Sorumlu Taş, “Bu konuda son kritik maçımız Altay ile geçen hafta oynadığımız müsabaka oldu. Altay kazandığı takdirde o gidiyordu. Bize ise beraberlik yetiyordu. Öyle bir atmosferde gittik oraya. İnanılmaz sıcak bir havada tahminim 20'nci dakikalar gibi de 10 kişi kaldık. Nerdeyse 70 dakikaya yakın bir kişi eksik oynadık. Ona rağmen rakibe bir ya da iki pozisyon verdik. Bunun dışında da karşı karşıya en az beş tane pozisyona girdik ancak olmadı kalecilerini kutluyorum. Denizlispor'un geleceğinin buradan geçtiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Denizli futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Genç Horozların başarılı futbolcusu Baran Ekiz de şampiyonadan en iyi sonuçla döneceklerine inandığını belirterek “Ben daha önce U16 takımında oynuyordum. Yaklaşık iki hafta önce U17 takımına geldim. Bu sürede iki maç yaptık. İkisinde de yer aldım. Güzel bir ortam var. İnşallah buradan da en iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum. İyi bir takımız. Başarılı olacağımıza ve Denizli Futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.