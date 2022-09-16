Genç Horozlar lige hazır

Yeni sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U19 Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdürüyor. Sezon öncesi çalışmalarına hız veren Denizlispor U19 Takımı, BAL temsilcisi GL Yeşilçınarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Maçı değerlendiren Yardımcı Antrenör Fatih Soyatik, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek büyük oranda lige hazır olduklarını söyledi. Yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi veren Soyatik, 2022-2023 sezonunun 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacağına dikkat çekerek, “Şuan için her şey yolunda. Liglerin o tarihte başlayacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Olabildiğince hazırlık maçı yapmaya çalışıyoruz. Olmamız gerektiği yerdeyiz. Ne çok ileride ne de çok gerideyiz. İnşallah maçların başlayacağı 1-2 Ekim tarihlerinde takımımız maça hazır olacak” dedi.

“Amacımız üst tarafa futbolcu yetiştirmek”

Takımın son durumunu görme açısından hazırlık maçlarının önemli olduğunu söyleyen Soyatik, “Yeşilçınarspor ile daha önce de hazırlık maçı yapmıştık. Bir önceki maça göre daha diri daha düzgün olduğumuzu görmüş olduk. Yapmış olduğumuz antrenmanların karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Takım olarak çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Kuvvet olarak iyiyiz. Disiplin olarak da oyunda iyiyiz. İstediğimiz şeyleri görmeye başladık. Tabi buda bizleri sevindirdi. İnşallah her geçen gün bundan daha da iyi olarak maç gününe kadar lige hazır olacağız. U19 takımından A takımına giden arkadaşlarımız halen oradalar. Buranın yani alt yapının görevi üst tarafa futbolcu yetiştirmek. İnşallah bu görevimizi en iyi şekilde yaparak üst tarafa olabildiğince futbolcu vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.