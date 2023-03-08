Genç horozlar, Manisa'yı puansız göndermek istiyor

haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Altaş Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdürüyor.

Denizli Şirinköy Stadı'nda Manisa FK maçına hazırlanan Denizlispor U19 Takımı'nda tek hedef, 11 Mart tarihinde Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda saat 12.00'de oynanacak maçtan 3 puan ile ayrılarak üst sıralara tırmanmak. 15. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçını ve 16. haftada oynanacak olan Manisa FK maçını değerlendiren Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, Çaykur Rizespor maçında üstün olan taraf olmalarına rağmen sahadan bir puanla ayrıldıklarına dikkat çekerek, "Uzun zamandır bireysel hatalara çözüm arıyoruz ancak bir çözüm üretemedik. Hiçbir şey yokken maçın ilk dakikalarında bireysel hata ile 1-0 geriye düştük ama çocuklar 2-1'e çevirmesini bildiler. Özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi oyun oynadılar. Ama son paslarda final paslarında eksik kalınca maç maalesef 2-2 beraberlikle sonuçlandı" dedi.

"Kazanmak istiyoruz"

Manisa'nın iyi oynayan bir takım olduğunu söyleyen Kaynak, "Son beş haftadır kazanıyorlar. Onlar da oynamaya çalışan bir rakip. Biz de oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sahada doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Şu anda 22'şer puanla aynı puandayız. İlk maçta orada 2-1 yendiğimiz için ikili averajda biz öndeyiz. Burada en azından yenemiyorsak yenilmememiz lazım. İyi bir maç olacak. Biz sahada daha iyi olan taraf olmak istiyoruz. Maç sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz. Kazanırsak sıralamada ikinci sıraya yükselme şansımız var" diye konuştu.

"2005 ağırlıklı bir kadro ile oynadık"

Manisa FK maçı çalışmalarının iyi gittiğini ifade eden Gökhan Kaynak, "Bu hafta tamamen bizimle antrenmana çıkan çocuklarımızla oynadık. 2005 ağırlıklı bir kadro ile oynadık. Bu hafta da yine öyle olacak gibi görünüyor. 6-7, 2005 doğumlu oyuncumuz oynayacak. İyi olacağını düşünüyorum. İnşallah cumartesi günü kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.