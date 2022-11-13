Genç horozlar Pendikspor'u 3 gol ile uğurladı

haftasında Denizlispor U17 takımı, kendi evinde Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.

haftasında kendi evinde Pendikspor'u ağırlayan Denizlispor U17 takımı, rakibini Ömer Faruk Arı, İbrahim Özdemir ve Miraç Demir'in attığı gol ile 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapadı ve puanını 9'a çıkararak 3'üncü sıraya yükseldi. Servergazi Stadı'nda oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşmada rakibi karşısında 2-1 yenik duruma düşen Denizlispor özellikle maçın son 15-20 dakikasında oynadığı baskılı oyun ile maçı kazanmasını bildi.

“Reaksiyon anlamında takımımız iyi bir dönüş yaptı”

Karşılaşmayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, yetenekli ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek, “U17 kategorimizde güzel maçlar oluyor. Bu günkü maç gitti geldi. Özellikle ilk devre bariz üstünlüğümüz ile geçen bir maç oldu. Çocuklar topu yere indirdi. Oyunu oynamaya çalıştılar. Oyundan düştüğümüz dakikalarda oldu ama ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci devre de özellikle 25 dakika gibi maçın kontrolünü kaybettik. Rakip bu kez dikine oyunla geçiş oyunlarını iyi yaparak sonuçlandırmaya çalıştı. Ama çok basit goller yedik. Hücum yaptığımız anda duran bir topun devamında savunmada üçe bir kaldığımız pozisyonda gol attılar ve maç 1-1 oldu. Ondan sonra da yine savunmanın arkasına atılan bir topta maç 2-1 oldu. Fakat reaksiyon anlamında takımımız iyi bir dönüş yaptı. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

“Bizim önceliğimiz çocukların saha içindeki gelişimi”

Takımındaki eksiklerine bakacaklarını ve buna göre değerlendirmeler yapacağını belirten Teknik Sorumlu Gözlükaya, “Neticede çocukların gelişimi için buradayız. Devam eden süreçte maçı 3-2 kazanmamız olumlu oldu. Bu kategorilerde Kazanmamız önemli. En azından ilerisi için, çocukların motivasyonu için, gelişimlerini görmeleri açısından önemli. Şimdi eksiklerimizi göreceğiz. Bizim önceliğimiz çocukların saha içindeki gelişimi. Hem de futbolu oynama anlamında gelişmesi önemli. Hem de bunun yanında tavır ve davranış olarak gelişmesi önemli. Mental olarak yukarıya hazırlamak önemli” ifadelerini kullandı.