Genç horozlar, U15'de ligi galibiyetle kapatmak istiyor

Grup 18. haftasında deplasmanda lider Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

Grup'ta 15 karşılaşma almış olduğu 9 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 beraberlik sonucu 30 puan ile 4. sırada bulunan genç horozlar, lider Corendon Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Doğan Demircioğlu Stadı'nda sürdürüyor. Ligin son maçını galibiyet ile kapatmak isteyen yeşil-siyahlı takımın başarılı futbolcusu Yiğit Çaylı, ligin ilk yarısında çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ve güzel bir oyunla lider tamamladıklarına dikkat çekti. Çaylı, “İkinci devrede bazı sıkıntılar yaşadık. Takımca mücadelemiz her zaman iyiydi ama talihsiz şeyler yaşadık. Şu an önümüzde Alanya maçımız var o maça odaklanmış durumdayız. Antrenmanlarımızda herkes çok güzel çalışıyor. Alanya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Ligin ilk yarısında Alanya'dan İstediğimiz sonuçla dönmüştük. İnşallah kendi evimizde daha iyisini elde edeceğiz” dedi.

“Ligi 3 puan ile kapatmak istiyoruz”

Takımın başarılı futbolcusu Arda Koçer de, “İlk haftalarda lige iyi başladık. iyi gittik, lider bitirdik. İkinci devrede çalışmalarımıza devam ettik. Talihsiz şeyler yaşadık. Şu an 4. sıradayız. Sıradaki Alanya maçımız için çok çalışıyoruz. Antrenmanlarımız son hız devam ediyor. İyi bir maç olacağını ve galip geleceğimizi düşünüyorum. Alanya ile ilk maçımızda çok pozisyon kaçırdık inşallah bu maçta onları yeneceğiz” ifadelerini kullandı.