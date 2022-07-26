Genç horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U19 takımı, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı.

Gelişim Ligi ekiplerinden Denizlispor U19 takımı, yeni sezon hazırlıklarına Şirinköy Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. U19 Takımı antrenmanı, yardımcı antrenör Fatih Soyatik nezaretinde yaptı. Denizlispor U18 Takımı Yardımcı Antrenörü Fatih Soyatik, “Bu sene 2004-2005 karışımı bir kadro olacak. Öncelikli amacımız kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon geçirmek olacak. Ondan sonraki hedefimizde inşallah buradan verebildiğimiz kadar oyuncuyu A takımına vermek ve Denizlispor'umuza katkı sağlamak olacak. Zaten Alt yapının ve gelişim liginin amacı futbolcunun gelişimini sağlamak ve üst tarafa futbolcu vermek. Özellikle Covid 19 salgını döneminde takımlar ekonomik kriz yaşadılar. Böyle durumlar çok hoş durumlar değil. Ancak böyle durumlar alt yapının önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Bu nedenle inşallah yetkililer bu sorunu anlayıp, alt yapıya daha çok önem verirler ve kendi kaynaklarına yönelirler. Kendi kaynaklarımızdan oyuncu çıkarırsak bu hem bizim için hem bu kulübü yönetenler için hem de aileler için çok daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

“Bu sene üçüncü bölge baskısı ile ileri hattı öne çıkacak takım kurmak istiyoruz”

Ligi ve yeni sezonu değerlendiren yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Oğuzhan Sarı da, 2022-2023 sezonunda da başarıyı hedeflediklerini belirterek; “Yeni sezonun antrenmanını bu gün geçekleştirdik. Aramıza alt yaş gruplarından yeni arkadaşlarımız katıldı. Bu sene üçüncü bölge baskısı ile ileri hattı öne çıkacak takım kurmak istiyoruz. Bu maksatla çalışmalara başladık. Benimde şahsi hedefim önce Denizlispor'da forma giymek ve yıllarca bünyesinde bulunabilmek sonra da Milli takımda forma giyip futbol hayatımı sürdürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız ilk beş takım arasına girmek”

2021-2022 sezonunun başarılı futbolcusu Melik Talha Çiftçi'de amaçlarının iyi bir sezon geçirmek olduğuna dikkat çekerek, “İnşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına çok güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Hedefimiz inşallah ilk beş takım arasına girebilmek. Bunun için de çok çalışmak gerektiğini biliyoruz. Benimde kişisel hedefim öncelikle Denizlispor A takımına yükselmek daha sonra da Avrupa'da bir takımda oynamak” diye konuştu.