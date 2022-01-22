Genç kız evinin önünde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, yaşadığı evinin önünde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 25 yaşındaki Ayşe Tuğçe Oymak'ı yaşadığı evin kapı girişinde hareketsiz gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, ekipler tarafından yapılan incelemelerde Ayşe Tuğçe Oymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Ünüversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.