Genç kız minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sarayköy Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet K.(50) yönetimindeki şehir için yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0615 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan, 18-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kıza çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Cesedin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Minibüs sürücüsü Hidayet K. ise gözaltına alınarak polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.