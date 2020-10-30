İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç Kızılay üyeleri 5 bin adet Türk bayrağı dağıttı

Genç Kızılay üyeleri, şehrin en işlek caddelerinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özellikle çocuklara, vatandaşlara ve esnaflara 500 adet Türk bayrağı dağıttı.


Türk Kızılay'ı Denizli Şube bünyesinde faaliyet gösteren Genç Kızılay üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı nedeniyle Denizli sokaklarında esnaf ve vatandaşlara 5 bin adet Türk Bayrağı dağıttı. Özellikle çocukların çok sevindiği Türk bayrakları coşku ile sallandı. Türk Kızılay'ı Denizli Şube


Başkanı Adem Salih Deniz, Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile bayrak dağıttıklarını ifade ederek yüzlerdeki tebessümün görülmeye değer olduğunu ifade etti. Deniz, “Pandemi nedeniyle mesafe kuralına riayet ederek dağıtım gerçekleştirdik. Hem vatandaş ve esnaflarımızın bayramlarını kutladık, hem de bizler için son derece kutsal olan Türk Bayrağını onlara hediye ettik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.