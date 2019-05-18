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Genç kızın başına yürürken tuğla düştü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolda yürürken başına tuğla düşen 19 yaşındaki kız yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürürken başına tuğla düşen 19 yaşındaki kız yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Çamlaraltı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Kız arkadaşıyla kaldırımda yürüyen 19 yaşındaki Büşra Yaşar'ın başına, inşaat çalışmalarının sürdüğü 4 katlı bir binanın çatısından tuğla düştü. Bir anda yere yığılan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. Yerde baygın vaziyette bekleyen Büşra Yaşar, yol üzerinden geçen bir minibüs sürücüsü tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatıda çalışma yaptığı iddia edilen Afgan uyruklu şahıs polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


19 yaşındaki kızın başına tuğla düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Büşra Yaşar'ın yürüdüğü sırada başına tuğlanın düşmesi ve yardımına çevredekilerin koşması yer alıyor.

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