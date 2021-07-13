Genç ressamlar ‘Telafi de Ben De Varım' dedi

Pamukkale Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 05 Temmuz'da başlayan ‘Telafi de Ben De Varım' etkinlikleri kapsamında okul duvarı için yağlı boya çalışmasına imza attılar.

05 Temmuz'da başlayan ‘Telafi de Ben De Varım' etkinlikleri kapsamında öğretmenler ve öğrenciler duvar için yağlı boya çalışması gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Cumhuriyet Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak okuldaki etkinlikleri öğrencilerle birlikte devam ettirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Telafide ben de varım programı tüm hızıyla devam ediyor. Okullarımızda sosyal, kültürel, sportif gibi çeşitli faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimizin okullarıyla olan bağlarını artırmaya çalışıyoruz. Okullarımızın hayat olmasını istiyoruz ve bunun için de okullarımızın yaşayan, yaşatan ve yaşanılası yerler olması gerektiğinin bilincindeyiz. Telafide ben de varım programı tam olarak bunu amaçlıyor” dedi.

“Emeğe çok değer veriyoruz”

Emeği geçen herkese teşekkür eden Müdür Ekici, “Cumhuriyet Anadolu Lisemize ziyaretimizde öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı çok anlamlı bir yağlı boya resmi ile karşılaştık. 4x7 metre ebatındaki dev yağlı boya resmi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağımız ve bizim coğrafyamızdan izler taşıyor. Yapım aşamasının da çok keyifli olduğuna eminim. Bugün meslektaşlarımızla ve öğrencilerimizle bir arada olarak resmin son rötuşlarını birlikte yapmanın heyecanını yaşadık. Emeğe çok değer veriyoruz. Bu esere harcanan emek asıl esere değer katan unsurdur. Bu eserin oluşmasını sağlayan organizasyonu gerçekleştirebilmek de ilim ve irfan gerektiriyor. Milli eğitim camiası olarak gücümüz tam olarak budur. Bizler bir ekibiz. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza eminim. LGS' de şehrimiz çok güzel sonuçlar elde etti. Gençlerimizin gönüllerinin muradı neyse o gerçekleşsin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarımızda öğrenim gören çocuklarımız için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilimizin dört bir yanındaki okullarda 3 binin üzerinde faaliyet planladı.