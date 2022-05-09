Genç sanatçı, özel günde annesiyle düet yaptı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları en güzel eserleri anneler için seslendirdi. Konservatuar sanatçısı Halil Eren Kuru ile annesi Biran Kuru'nun birlikte “Samanyolu” adlı şarkıya yaptıkları düet dikkat çekti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Anneler Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Anneler Günü'ne özel bir konser programı gerçekleştirdi. Fatma yıldız Salonu'nda düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı. Kadın Meclisi Başkanı Özen, Başkan Osman Zolan'ın annelere selam ve kutlama mesajını ileterek başladığı konuşmasında Kadın Meclisi'nin faaliyetlerini anlattı. Özen, “Bizler sizler için çalışıyoruz, Kadın Meclisimiz sizler için var. Daha nice Anneler Günü, Kadınlar Günü ve nice özel günleri birlikte kutlamayı umut ediyorum” diye konuştu.

Karşılıksız sevgi, şefkat ve fedakârlığın simgesi anneler unutulmadı

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise, karşılıksız sevgi, şefkati ve fedakârlığı simgeleyen annelerin bu özel gününü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, şehit ve gazi annelerimizi, ahirete intikal etmiş tüm annelerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz, sağ olanların ellerinden öpüyoruz. Çok güzel bir program olmuş, Ahmet Nuri Hocamın şahsında Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarımızı kutluyorum. Bizlere bu güzel imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.

Anne-oğuldan düet

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş'ın yönettiği Anneler Günü Konseri'nde birbirinden güzel Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi. Büyük beğeni ile izlenen programda konuklar unutamayacakları bir gün geçirirken, konservatuar sanatçısı Halil Eren Kuru ile annesi Biran Kuru'nun birlikte “Samanyolu” adlı şarkıya yaptıkları düet dikkat çekti.