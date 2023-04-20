Genç ümitler, 23 Nisan turnuvasının şampiyonu oldu

22 takımın katıldığı turnuvada Genç ümitler takımı şampiyon oldu.

Pamukkale Belediyesi, Denizlispor ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun işbirliği ile farklı yaş grupları arasında futbol turnuvaları düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede 17-19 Nisan tarihleri arasında da “U-11 Ara Tatil Futbol Turnuvası” düzenlendi. 22 takımın grup usulü mücadeleleriyle başlayan turnuvada grubunu lider tamamlayan takımlar final mücadelelerine katılmaya hak kazandı. Kıyasıya mücadeleler sonucu kendi gruplarını lider tamamlayan Denizlispor, Genç Ümitler, Bereketli, Altın Horoz ve ORKA takımları final grubuna katılmaya hak kazandı. Tek maç sistemiyle gerçekleşen karşılaşmalar sonucunda Genç Ümitler takımı 8 puan toplayarak şampiyon olmayı başardı. Orka takımı ikinci olurken Bereketli takımı üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.