Genç üniversiteli kalbine yenildi

Denizli'de hastanede tedavi olduktan sonra evine dönen, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler (23), kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle kullandığı ilacını alıp uykuya kaldı. Bir süre sonra uyandığında içtiğinden emin olmadığı ilacından yeniden içince rahatsızlanan Tamgüler, kız arkadaşı ile birlikte hastaneye gitti. Kan değerleri normal çıkmasına rağmen 24 saat gözetim altında kalması önerilen Tamgüler, kendi rızasıyla hastaneden ayrılarak evine döndü.

Eve döndüğünde ağabeyi ile de görüşen Cem Tamgüler, sabah saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Kız arkadaşının yardım talebi üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç üniversitelinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Cem Tamgüler'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Tamgüler'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Üniversite öğrencisinin cenazesinin Van'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.