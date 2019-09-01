Genç yazara Denizli'de büyük ilgi

DENİZLİ (İHA) – Genç yazarlardan Miraç Çağrı Aktaş, Denizli'de sevenleri ile bir araya geldi.

Forum Çamlık AVM'de bulunan D&R mağazasında gerçekleşen imza törenine, Miraç Çağrı Aktaş'ın okurları katıldı. Erken saatlerden itibaren Forum Çamlık AVM'ye gelen okurlar, mağazada kuyruk oluşturdu. Yazarın gelmesi ile okurları, hem fotoğraf çektirdi hem de tanışma imkanı buldu. Miraç Çağrı Aktaş kitaplarını imzalamayı ihmal etmedi.