Gençler şehitlikleri temizledi

Denizli'nin Çivril ilçesinde gönüllü gençler, Çivril Şehitler Mezarlığı ve Cabar Milli Mücadele Şehitliğinde çevre temizliği yaptı.

Denizli'de 14 -20 Nisan arasında kutlanan Şehitler Haftası dolayısıyla Şehitler Mezarlığına giden Çivril Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, burada bulunan şehit mezarlarını temizledi. Mezarların içinde kuruyan otların yerine yeni çiçek diken gençler daha sonra süpürgeler ile şehitlik alanını süpürdü. Şehitler Mezarlığından sonra Denizli'nin ilk ve tek Milli Mücadele şehitliği Cabar Mahallesi Bileşe Mezarlığına giden gençler burada Yunan askerleri tarafından öldürülen 83 şehidin mezarını temizledi. Daha sonra kaide ve yapıları silen gönüllü gençler ardından Cabar Mahalle Muhtarı Nuri Şahin ve köy sakini Celal Şahin ile bir süre sohbet etti.

Gençlerin faaliyetinden çok memnun kaldığını belirten Muhtar Nuri Şahin, “Geçmişine ve ecdadının mezarına sahip çıkan şuurlu bir nesil yetiştiğini görmek beni ve köy halkını gelecek adına hem umutlandırdı hem de gururlandırdı” dedi.