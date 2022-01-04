Gençlere Avrupa fırsatlarını anlattılar

Denizli'de Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk temas noktası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, PAÜ'de düzenlediği "Bizimle Avrupa Yolculuğuna Var Mısınız?" adlı etkinlikle gençlere Avrupa fırsatlarını anlattı.

Denizli'de 2012 yılından itibaren Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk'in temas noktası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi'nde "Bizimle Avrupa Yolculuğuna Var Mısınız?" adlı etkinlikle buluştu. PAÜ Öğretim Görevlisi Gülşah Tercan ve Gençlik Meclisi Eurodesk Denizli Temsilcisi Bilge Naz Sak'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte gençlere Avrupa fırsatları anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, katılımcılara Gençlik Meclisi'nin yaptığı çalışmaları anlattı. Birden, “Gençlik Meclisi olarak, sosyal etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, eğitimler, yarışma, turnuva ve birçok organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz programda da bizlerin Avrupa'yı deneyimleyebilmeleri için olan fırsatları anlatacağız” diyerek, kendilerine her şartta destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

Gençler merak ettiklerini sordu

PAÜ Öğretim Görevlisi Gülşah Tercan ve Gençlik Meclisi Eurodesk Denizli Temsilcisi Bilge Naz Sak ise, üniversite öğrencilerinin Avrupa fırsatlarından nasıl yararlanabilecekleri ve gençlere özel fırsatlar konularında bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlandığı buluşmada Tercan ve Sak, gençlere AB projelerinden ve diğer yurt dışı fırsatlarından yararlanarak gerçekleştirdikleri deneyimlerini paylaştı.