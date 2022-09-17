Gençlerin sertifikaları Başkan Zolan'dan

Gençlere katılım sertifikalarını veren Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkanımızı gençler için seferber ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra gençlerin istekleri doğrultusunda eğitim ve kurs çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından “Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik”, “Sosyal Medya”, “Finansal Okuryazarlık” ve “Yabancı Dil Konuşma” kursları düzenledi. 4 ayrı eğitime katılarak kursları başarıyla tamamlayan 200 genç için Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve gençler katıldı. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, “Biz gençler olarak ne zaman bir şey istesek, her zaman bizi destekleyen, kapılarını sonuna kadar açan, ‘gençlere hep destek, tam destek' diyen Başkanımız Sayın Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Sizler bu ülkenin, bu şehrin geleceğisiniz"

Başkan Osman Zolan ise, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin kuruluşundan bu yana çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, eğitimlere katılan tüm gençlere teşekkür etti. Gençlerin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Sizler bu ülkenin, bu şehrin geleceğisiniz. Sizlerin imkan, donanım ve bilginizi ne kadar artırırsak, bu şehrin ve ülkenin geleceği daha da güzel olur. Gençlerimize en üst seviyede destek vermek için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkanımızı gençler için seferber ediyoruz" dedi. Başkan Zolan konuşmaların ardından kursiyerlere katılım sertifikalarını verdi.