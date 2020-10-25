İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ardından 2 kişi gözaltına alındı

Denizli’nin Merkezefedi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 18 yaşındaki 2 gencin üzerinden yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, maddeyi içmek için kullandıkları aparatları da ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefedi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 18 yaşındaki 2 gencin üzerinden yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, maddeyi içmek için kullandıkları aparatları da ortaya çıktı. Şahıslar gözaltına alınarak, karakola sevk edildi.


Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltak caddesi üzerinde çevreyi kontrol eden motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine 18 yaşındaki 2 genci durdurdu. Kimlikleri üzerinden yapılan sorgulama sonrasında üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen aramada bir şahsın üzerinden 5 paket olmak üzere toplamda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısları görüntüleyen gazeteciye seslenen 2 genç, “Abi artık çekme, yürü git artık” şeklinde seslendiler. O sırada yoldan geçen bir vatandaş kelepçe takılan gençlere, “Hayırlı olsun” seslenmesi ile gençler; “Allah senin evladına da gösterir o zaman görürüm ben seni” dedi. Gözaltına alınan gençlerin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Öte yandan, 18 yaşındaki gençlerden Erhan K'nin üzerinden 5 paket içerisine yerleştirilmiş 5 gram uyuşturucu madde çıkarken, içmek için kullandıkları cep parfüm şişesi ve plastik pipet aparatı çıktı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.