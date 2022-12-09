İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençlik merkezleri gençlerin buluşma noktası oluyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri eğitsel, sosyal ve kültürel alanlarla yaptığı çalışmalarla gençlerin buluşma noktası oluyor.



Denizli'de gençlik ve sportif alanda yapılan çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yurt, gençlik ve spor hizmetleri, merkez ve ilçelerde hız kesmiyor. Sporun yanında Gençlik Merkezleri'nin çalışmaları gençlerin kendilerini her alanda geliştirmesine imkan sağlıyor. Atölye çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri, kurslar ve etkinlikler ile gençler Gençlik Merkezlerinde, vakitlerini ilgi alanlarına göre değerlendirebiliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.