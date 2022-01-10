Gençlik ve spor akademisi gençlere umut oldu

Merkezefendi'de bir süre önce başlayan 'Gençlik ve Spor Akademisi' kurslarına katılan gençler, Özel Yetenek Sınavları ile TYT Sınavlarına uzman kişiler eşliğinde ücretsiz hazırlanıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatlarında altı senedir sürdürülen Özel Yetenek Sınavlarına Ücretsiz Hazırlık Kursları gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Meslek sahibi olmak isteyen gençler bu kurslarla sınavlara hiçbir ücret ödemeden uzman antrenörler eşliğinde hazırlanıyor.

Merkezefendi projeyi büyüttü

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kısa bir süre önce hayata geçirdiği “Gençlik ve Spor Akademisi” ile 62 gencin ev ve işyerlerinin ardından ikinci adresleri oldu. Aile ortamında adeta kolej havasında bir araya gelen gençler, Temel Yeterlilik Sınavında (TYT) başarılı olabilmek için gönüllü öğretmenlerle sınıf ortamında derslere katılıyor. TYT dersleri sonrası uzman antrenörler eşliğinde fiziksel çalışmalara geçen gruplar, futbol sahası ve kondisyon salonunda antrenörler eşliğinde düzenli antrenmanlarını yapıyorlar.

İbanoğlu gençleri ziyaret etti

Gençlik ve Spor Akademi Projesinde gençleri çalışmaları sırasında ziyaret eden İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, kursiyerlerle sohbet etti, gençlerden yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini dinledi. TYT ve Yetenek Sınavları çalışmaları dışında sosyal olarak da birçok aktivitenin içinde olduklarını kaydeden gençler, bu imkanların oluşmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti. İbanoğlu, yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere girecekleri sınavlarda başarılar diledi.