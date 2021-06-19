Genel Müdür Yılmaz, Denizli'nin imam hatip okularını yeninde inceledi

Nazif Yılmaz, Denizli'de faaliyet gösteren imam hatip okullarını gezerek incelemelerde bulundu.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Berektli İmam Hatip Ortaokulu, Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Servergazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Yılmaz, Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi inşaatını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Berektli İmam Hatip Ortaokulunda Hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Okul bahçesin duvarına yapılan Şiir Duvarımda köşesine günün anısına hatıra yazısı yazan Yılmaz, okul idareci ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programı kapsamında Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesinde hayırseverlerce eğitime kazandırlan Tilavet Odasının açılış kurdelesini kesen Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, “Tilavet odaları öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerimi okumalarının geliştirilmesinde büyük önem arz ediyor. Genel Müdürlük olarak tilavet odalarının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Okul ziyaretlerine Servergazi İmam Hatip Ortaokulu ile devam eden Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, okul müdürü ve öğretmenlerden okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Servergazi İmam Hatip Ortaokulunun başarılarının kendisine kadar geldiğini, okulu ziyaretinde de tüm personelin ahenk ve özverili bir şekilde çalıştığını gördüğünde başarılarının temel sebebini daha iyi anladığını belirten Genel Müdür Yılmaz; “Okulumuzda görevli tüm ekip arkadaşlarımı kutlarım. Bu okulumuz proje okulu olmadığı halde proje okulu gibi önemli çalışmaları hayata geçirerek, öğrencilerimize eğitim vermekteler. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Denizli gezisinin son durağı olan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi inşaatını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Hayırsever İş Adamı Muhammet Serter'in katılımı ile gezdi. İnşaatın yapım süreçi hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Okulun bulunduğu bölgede önemli bir eğitim yuvası olacağına inandığını belirten Genl Müdür Yılmaz, “Pamukkale İlçesine böylesine önemli bir eğitim yuvasını kazandırdıkları için başta hayırseverimiz Muhammet Serter Bey ve Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyorum. Okulumuz Denizlimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.