Gergin geçen Denizlispor-Sakaryaspor maçına ceza yağdı

Denizlispor'un ev sahipliğinde gerçekleşen Sakarayaspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), gergin geçen maçta cezaları açıkladı. Her iki kulübede ceza kesen PFDK yaptığı açıklamada, “A. Denizlispor kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan Denizlispor-Sakaryaspor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün üst D ve maraton tribün I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine; Sakaryaspor A.Ş.'nin, 05 Mart 2023 tarihinde oynanan Denizlispor-Sakaryaspor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 32 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün T, Ş, S, R bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine” karar verildi.