Geri Dönüşüm Kütüphanesi hizmete girdi

Buldan Ahmet Nadir Özlen İlkokulu'nda, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan kütüphane hizmete girdi.

Denizli'de tamamen geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen kütüphane hizmete girdi. Buldan Ahmet Nadir Özlen İlkokulunda “Sıfır atık” ve “Kütüphanesiz okul kalmasın” projeleri kapsamında, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Kütüphanede kullanılan malzemeler öğrenciler ve öğretmenler tarafından temin edilirken, öğrencilere çevreyi koruma bilinci ve okuma sevgisi alışkanlığı kazandırılması hedeflendi.