Geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane yaptılar

Sarayköy Halk Eğitimi Merkezi, kurumuş ağaç gövdesi ve atık raflardan kitaplık, eski dikiş makinesinden masa, kotlardan ve iplerden makrome yaparak "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Sarayköy'de hayat buldu. Takdir toplayan ve farkındalık oluşturan Sıfır Atık Projesi dahilinde Sarayköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturuldu.

Kurumuş ağaç gövdesi ile atık durumdaki raflar kitaplığa dönüştürüldü. Eski dikiş makinesinden ise masa yapıldı. Atıl durumdaki sandalye ve koltuklar oturma grubu olarak değerlendirildi. Kullanılmış kotlardan ve iplerden makrome yapılarak kitaplık oluşturuldu.

Sıfır Atık Kütüphanesi'nin açılışı da geri dönüşüm malzemelerinin yer aldığı sergi ile yapıldı.

Açılış programına Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Milli Eğitim şube müdürü Yavuz Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, Sarayköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Kaya, daire amirleri, okul müdürleri, kursiyer ve vatandaşlar katıldı. Kütüphanede ilk kitap okuma etkinliği ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Kaymakamı Cantürk, "Kütüphane Haftası içerisinde anlamlı bir projenin hayat bulmasından dolayı çok mutlu oldum. Farkındalık oluşturan bu anlamlı projede emeği bulunan tüm eğitimcilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezlerinin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Sıfır Atık Projesi, ülke genelinde başarıyla sürdürülüyor. 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' anlayışı içerisinde Sıfır Atık Projesi dahilinde il genelinde okullarımızın tamamında kütüphane kurduk. Halk Eğitimi Merkezlerince de ilk etap olarak 6 Halk Eğitimi Merkezimizde Geri Dönüşüm Kütüphanesi kurduk. Sarayköy Halk Eğitimi Merkezince oluşturulan kütüphanenin açılışında bulunmaktan mutluluk duydum. Geri dönüşüm malzemeleri burada başarılı bir şekilde değerlendirilmiş. Kütüphane ve sergide emeği geçen idarecilere, öğretmenlere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ederim" dedi.

Sarayköy'de 7'den 70'e herkes için farkındalık oluşturan bir projenin Sarayköy'de açılmasından dolayı gurur duyduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan, "Her atık malzemenin çöp olmadığına bir kez daha şahit olduk. Geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye, eğitime ve çevreye nasıl faydalı olabileceğini kütüphanemizde ve sergimizde görmüş olduk" dedi.

"Her atık çöp değildir" parolası ile hazırlanmış geri dönüşüm sergisinde atık malzemeler ile hazırlanmış kıyafetten, süs eşyasına birçok ürüne yer verildi. Sergide doğaya verilen zararın nasıl azaltılacağına dikkat çekilerek ekonomiye katkı sağlayan iş kollarına da değinildi.