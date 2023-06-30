Geri dönüşüm parkı misafirlerini bekliyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz, “Okullar tatil, havalar güzel. Doyasıya eğlenen çocuklarımız parklarımızı daha da güzelleştiriyor” dedi.

İlçeye kazandırdığı tematik parklar ile çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesini sağlayan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Tamamı metal, plastik, cam gibi atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan Servergazi Mahallesi 417 Sokak'taki Geri Dönüşüm Parkı, havaların ısınması ve okulların tatile girmesiyle minik ziyaretçilerini ve ailelerini ağırlamaya hazır.

"İlçemize birbirinden güzel üç tematik park kazandırdık"

Yeni parklar ve yaşam alanları ile ilçeyi daha da yaşanabilir hale getirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize birbirinden güzel üç tematik park kazandırdık. Çocuklarımız bu parklarımızda rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde oyun oynuyorlar. Okullar tatil, havalar güzel. Doyasıya eğlenen çocuklarımız parklarımızı daha da güzelleştiriyor. Çocuklarımız, Geri Dönüşüm Parkı'nda, atıkların dönüşümüyle yapılan bambaşka bir dünyayı keşfediyor” ifadelerini kullandı.