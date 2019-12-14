Gezegen evi öğrencileri büyülüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bulunan gezegen evi (planetaryum) yoğun ilgi çekiyor. Tesis içerisinde, uzayın derinliklerini birebir izleyebilen öğrenciler yaşadıkları sıra dışı deneyim ile gök cimleri hakkında temel bilgileri öğreniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği önemli projelerinden biri olan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bilim kültür ve sanat etkinlikleri ile birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 500, bin ve 2 bin kişilik tiyatro ve gösteri salonları, atölyeleri, seminer ve nikah salonları ile birlikte bünyesinde bulunan 100 kişilik gezegen evi (planetaryum) ile Denizlililere hizmet veren tesis en çok öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Güneşin, yıldızların gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtma ile kubbe şeklinde olan tavana yansıtıldığı gezegen evinde uzayın derinliklerini birebir izleyen öğrencilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler anlatılıyor.

“Öğrencilerimiz çok güzel bilgiler öğrendi ve çok faydalı oldu”

Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu Müdürü Erdinç Pekmezci, “Çok güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimize de çok faydalı oldu. Derslerimizde işlediğimiz konuları pekiştirmek için geldik. Çok güzel bir yer yapılmış, öğrencilerimiz çok güzel bilgiler öğrendi ve çok faydalı oldu. Büyükşehir Belediyemize bu tesisi kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Utku Ünal, “Çok keyifli ve değişik bir macera oldu bizim için. Bütün öğrencilerin mutlaka gelmesini tavsiye ettiğimiz yerlerden. Denizli'nin ihtiyacı olan ve muazzam bir yer burası” ifadeleri ile anlattı.

“Ay'ı , Jüpiter'i ve uyduları gördük”

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki planetaryuma Denizli merkez ve ilçelerinden yoğun ilgi gösteren öğrenciler tesiste sıra dışı bir deneyim yaşıyor. Öğrenciler ise çok beğendiğini ve güzel bilgiler anlatıldığını ifade etti. Öğrenci Asude Çakar “Burada çok güzel bilgiler öğrendik. Ay'ı , Jüpiter'i ve uyduları gördük. Ay'ın katmanlarını, Güneş'in lekelerini öğrendik. Çok güzel bir geziydi” dedi. Bir diğer öğrenci ise Ceyda Güler, “İzlediğimiz görüntüler çok güzeldi. Bize galaksileri, gök cisimlerini tanıttı. Teleskopun yapımı hakkında çok güzel bilgiler verildi. Burayı çok sevdim, imkan olursa tekrar gelmeyi planlıyorum” dedi.

“Şehrimize örnek bir tesis daha kazandırdık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Şehrimize örnek bir tesis daha kazandırdık, kısa sürede Denizli'mizde sanatın, kültürün kalbinin attığı yer oldu. Burada her gün birçok güzellikler yaşanıyor. Merkezimizde bulunan 100 kişilik planetaryum da öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde anlatılarak temel astronomi bilgileri veriliyor" şeklinde konuştu.