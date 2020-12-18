İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gezmeye gittiği dağlık alanda mahsur kaldı

Denizli’de dağda mahsur kalan 28 yaşındaki genç 7 saat sonra JAK timleri tarafından helikopter desteği ile kurtarıldı.

Denizli'de dağda mahsur kalan 28 yaşındaki genç 7 saat sonra JAK timleri tarafından helikopter desteği ile kurtarıldı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Acar (28), mahsur kaldığını belirterek ihbarda bulundu. Acar'ın belirttiği konuma AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süreli arama çalışmalarına rağmen kayalık alanda mahsur kalan şahsa ulaşılamadı. Hava desteği istenmesi üzerine İzmir'den Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri helikopter ile bölgeye sevk edildi. 7 saatin ardından JAK timleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.