Ülke genelinde 25 ile 28 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek olan Gıda Denetim Seferberliği 81 genelinde olduğu gibi Denizli'de de 12 bin 981 işletmede başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli öncülüğünde 25-28 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca 81 ilde, 7300 gıda denetleyiciyle Gıda Denetim Seferberliği başladı. Denizli'de seferberlik kapsamında vatandaşların güvenilebilir gıda tüketmesi amacıyla 12 bin 981 adet gıda işletmesinde denetimler yapılmaya devam ediyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde bulunan görevlilerce kontroller son hızıyla devam ederken, vatandaşlarda denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi. Yapılan denetimlerde işletmelere başta gıda hijyeni ve personel hijyeni olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.