Giray Bulak: “Mağlubiyet alacağımızı düşünmüyorduk”

İnşallah önümüzdeki günlerde bunu telafi edeceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Denizlispor, sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Hakem arkadaşları tebrik ediyorum, iyi bir maç yönettiler. Rakibimiz Erzurumspor'u tebrik ediyorum iyi bir mücadele ettiler. Direnç gösterdiler, kazandılar 3 puan aldılar. Ama ben kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler, kazanma istekleri üst düzeydeydi oyna yansıtamadığımız bazı şeyler var. Çok pas yapamadık, önde top tutamadık bunları biliyoruz. Fakat rotasyon yapamayınca elimizdeki dar kadroyla beraber haftayı 3 maçla çıkartamadık. Biz tempo olarak düşeceğimizi bekliyorduk ama böyle bir mağlubiyet alacağımızı düşünmüyorduk. Puanı kurtarsak avantaj olarak görüyorduk. Ama bununla beraber geriye düşmeyeceğiz. Yani kaybettiğimiz 6, 9 puan veya 12 puanlık bir maç. Fakat bu çocuklar, bu takımı 2 puandan aldılar, buraya kadar getirdiler. Önümüzdeki haftalarda daha haftalık maçlara düşeceğiz. Daha da dinlenmiş olacağız ve kazanacak olduğumuz çok maçlarımız var. Bu çocuklar çok maç kazandı, yine kazanacaklar. Sorunları biliyoruz ama federasyondaki maalesef arkadaşlar planlama konusunda bizleri zor duruma sokuyorlar. Yani 7 günde pazar, çarşamba maç, Ankara'ya git 7 saat gidiş-geliş ve tekrar pazar günü maç zor. Erzurum takımı 2 maç oynadı, biz 3 maç oynadık. Biz istediğimiz direnci gösteremedik ama oyuncularımı yürekli. Herkes fedakarlık yapıyor. Bu işin üstesinden geleceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu telafi edeceğiz” diye konuştu.