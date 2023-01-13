Giray Bulak: “VAR Avrupalı'ya göre var, bizde kime göre VAR”

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, Eyüpspor maçının ardından, “VAR Avrupalı'ya göre var, hakkaniyet var, bizde kime göre VAR. Bütün hakkaniyet rakibe kullanılır mı ya, ayıptır” dedi.

Denizlispor evinde, Eyüpspor'a 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçta verilen kararları eleştiren Giray Bulak, “Gerçekleri burada konuşalım, sonra kesilip farklı yerden başlanılabilir. Herkesin gördüğünü biz de görüyoruz. Bir sürü mesaj geldi bize. Dünya Kupası'nı izliyoruz. Geçen hafta Süper Lig'de 9 maçın toplam uzatma süresi 135 dakika, maç başına 15'er dakika düşüyor. 3 tane temsilci 1 dördüncü hakem, 1 gözlemci, 3 tane sahada hakem, 1 VAR ama buna rağmen problemler çözülemiyor. Kolla alınan topu herkes gördü. 10 dakikadır 2 pozisyon izledim; net penaltıyı nasıl veremez, nasıl davet edemez, ona bile gerek yok direkt penaltı olması lazım” dedi.

“Bizde kime göre ‘VAR'”

Uzatmanın beklenenden çok az verildiğini ve VAR'ı eleştiren Güray Bulak, “5'er tane takım başı oyuncu değişmiş, İbrahim Akdağ 4 dakika yerde yatmış, 12 -13 dakika uzatma beklerken 5 dakika verdiler. Zaten özet burada, burada akıllı insanlar başınıza neye geleceğini görür. Maçtan sonra hakemlere konuşma sırası bizde. Biz anlattığımızla kalacağız. VAR Avrupalı'ya göre var, hakkaniyet var, bizde kime göre ‘VAR'. Bütün hakkaniyet rakibe kullanılır mı ya, ayıptır” diye konuştu.