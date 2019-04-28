Giray Bulak'tan FIFA yaptırımları ile ilgili açıklama

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, FIFA'dan Nuno Coelho ve Andre Santos'a olan borçların ödenmemesi yüzünden kulübe 6 puan silme ve transfer yasağı verilebileceği ile ilgili kulüp başkanına seslenerek, “Başkanımızın artık son noktayı koyup Balıkesirspor'un onu yarıda bırakmayan gençlerin helalliğini alması lazım diye düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Bulak, ardından gündemdeki yerini koruyan FIFA yaptırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Takıma sahip çıkılması gerektiğini kaydeden ve kulüp başkanına seslenen Giray Bulak, açıklamasında şunları söyledi:

“Biz buraya gelirken biliyorsunuz hala ödemeler yapılmadı. 7 aydır söylüyoruz bu çocuklar para almadı ama yine de moralli geldiler buraya, her şeylerini ortaya koyuyorlar. Son bir durum daha var. Belki 6 puan silinecek bir pozisyon söz konusu. İki yıl tekrar transferden men kalabilmemiz söz konusu. Bunlar yarın belli olacak. Çok üzgünüz, uğraşıyoruz çok mücadele ediyoruz. Ama sadece sahada bu çocukların mücadelesi ile bu işler olmuyor. Taraftarımızın Balıkesir'deki şehrin sahiplerinin ve Balıkesirspor sahiplerinin destek çıkması lazım. Başkanımızın da sahip çıkması lazım. Başkanımızın artık son noktayı koyup Balıkesirspor'un onu yarıda bırakmayan gençlerin helalliğini alması lazım diye düşünüyorum. Başkanımızı hep övdüm. Her zaman övdüm başkanımızı ama burada başkanımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum başkanımıza. Özellikle kendisinden rica ediyorum. Bu zamana kadar kendisini çok sevdim ama yarın bu çocukların mutlaka karşılığını yapacak bir konum oluşturması lazım ve 6 puanı silinmemesi lazım. 2 yıl Balıkesirspor'un ceza almaması lazım. Başkanımızdan özellikle tekrar buradan rica ediyorum. Mutlaka bu çocukların sesine kulak verecek. Kaçmayan terk etmeyen bu çocuklar o şehrin onuru oldular başkanın bunu unutmaması lazım.”