İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Girdiği her dükkanda hırsızlık yapıyor

Denizli’de belirlediği bölgedeki mağazalara girerek hırsızlık yapan kadın, esnafı bıktırdı.

Denizli'de belirlediği bölgedeki mağazalara girerek hırsızlık yapan kadın, esnafı bıktırdı.


Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarında; kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, gözüne kestirdiği mağazalara girerek hırsızlık yapmaya başladı. Her geçen gün farklı mağazalara girerek ihtiyaçlarını karşılayan kadın, esnafı da canından bezdirdi. Gelen ihbarlar sonrası harekete geçen ekipler, yaptığı incelemede meydana gelen hırsızlıkların aynı kişi tarafından yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.


Hırsızın genel olarak Bayramyeri Meydanı'ndaki mağazaları tercih ettiği belirtilirken, eşyaları yanındaki çantaya gizli bir şekilde koyduğu öğrenildi. Esnaf, şüphelinin yakalanması için diğer mağazalara dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.