Girişimci Kadın ve El Emeği Festivali dolu dolu geçiyor

Merkezefendi Belediyesi'nce düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından dördüncü kez düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' ikinci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki festivalde stant açan girişimci kadınların sunduğu ürünler vatandaşların ilgisini çekiyor. Festivale katılım sağlayan vatandaşlar da gönüllerince alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor. Başkan Doğan festivalinin ikinci gününde de stantları Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili adayı Şeref Arpacı ile birlikte kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergilediği stantları ziyaret etti. Binlerce kişinin ziyaret ettiği üç gün sürecek olan festival 30 Nisan Pazar günü saat 22.00'ye kadar devam edecek.

Konser büyük beğeni topladı

Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu'nun sahne aldığı konsere vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Festivalin ikinci gününde, seslendirdikleri eserler ile vatandaşlara keyifli bir konser deneyimi yaşatan Orkestra Şefi Neslihan Demirbacak ve Koro Şefi Sevgi Utma ayakta alkışlandı. Konsere gelen vatandaşlar birbirinden güzel parçaları büyük bir beğeniyle dinledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da sahneye çıkarak Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu'nun şarkılarına eşlik etti.

“Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan konserimizi gerçekleştirdik”

Festivale yakışır güzel bir gece yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışan bir kültür ve sanat etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kulaklarımızın pası silindi. Başta değerli sanatçılarımıza ve konserimize eşlik eden sevgili hemşerilerime teşekkür ediyorum. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Birisi Kopmuş Demektir' işte onun izinde söz verdiğimiz gibi bu salonları sanatla, sporla ve tiyatroyla dolduracağız demiştik. Bu sözümüzü tutuyoruz. Sevgili hemşehrilerim Cumhuriyetin 100. Yılındayız inşallah hep beraber nice yüzüncü yıllar diliyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri sizlerin ilgisi, desteği ve enerjisiyle yapıyoruz” diye konuştu.