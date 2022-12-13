Girişimci kadınlar, festival hazırlıklarını tamamladı

Merkezefendi Belediyesi ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' 16 Aralık 2022 Cuma günü başlıyor. Festival öncesinde toplantı düzenlenerek stant sahibi girişimci kadınlara yönelik son bilgilendirmeler yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara desteklerini sürdürüyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne sayılı günler kala, festivalde yer alacak girişimci ve üretici kadınlar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda festivalin içeriği hakkında bilgiler verildi, girişimci kadınların soruları yanıtlandı. Üreten kadınları desteklemek, onlara sosyal ve ekonomik açıdan güç vermek, kadınları bir araya getirmek ve üretimi desteklemek amacıyla organize edilen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' 16-17-18 Aralık'ta vatandaşlarla buluşacak.

3 gün sürecek festivalde ünlü isimler söyleşi gerçekleştirecek, konferanslar, konserler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer alacak.