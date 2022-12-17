Girişimci kadınlar üçüncü kez Merkezefendi'de bir araya geldi

Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' büyük ilgi ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınlara her alanda ve anlamda destek olduklarını el emeği, alın terinin sergilendiği festivalin kıymetli olduğunu söyledi.

Merkezefendi Belediyesi'nin üretici kadınlara destekleri devam ediyor. Girişimci kadınlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve geleneksel hale gelen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üçüncü defa düzenlenen festivalde 250'yi aşkın stant bulunuyor ve üreten kadınlar ürünlerini satışa sunuyor. Etkinliğe, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başta olmak üzere birçok parti üyesi, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizler sonuna kadar kadınlarımızın yanındayız"

Üreten, gelişen ve geliştiren belediye olduklarını ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu yola sizlerle beraber çıktık ve çok heyecanlıydık. Üreten kadınlarımız kendisini geliştirmeye devam ediyor. Bizde onlara yönelik festivaller, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Girişimci kadınlarımızın birbirinden güzel ürünleri stantlarda yerlerini aldı, hepsi çok güzel. Tasarım alanında kadınlarımız harikalar oluşturuyor. Kadınlarımızın el emeği ve alın terinin sergilendiği bu festival bizim için çok kıymetli. Üçüncü kez düzenlemiş olduğumuz festivalimizi 500 kadınımızla gerçekleştiriyoruz. Festivalimizi ikiye böldük 250 kadınımızı yılbaşı konseptinde, diğer 250 kadınımızı da Şubat ayında düzenleyeceğimiz festivalimizde yer verdik. Bir kadın başkan olarak projelerimizde ve etkinliklerimizde her zaman kadınlarımızın yanındayız“ diye konuştu.

"Kadınlarımız dijital ortamda el emeklerini kolayca satabilecek"

Üreten kadınların ürünlerinin satılması ve tanıtımı konusunda her daim yanlarında olduğunu belirten Başkan Doğan, “Kadınlarımıza daha da fazla destek olmak amacıyla Merkezefendimize 'E-Ticaret'i taşıdık. Ülkemizin ve dünyamızın dijital ortamda yaygınlaştığı bu dönemde kadınlarımız 'E-Ticaret' üzerinden el emeklerini rahatlıkla satabilecekler. Üçüncü festivalimizin sonunda yaptığımız ve dönüşünü aldığımız güzel bir proje. Buradan bütün kadınlarımıza sesleniyorum. Festivalimize katılın veya katılmayın, esnaf olun veya olmayın Merkezefendimizin 'Merkezçarşısı' isimli 'E-Ticaret' sitemize üye olun. En azından bir giriş yapın, bakın ve kendinizi geliştirin. Bu kadınlarımızın içinden marka değeri oluşturan ve ürünlerini markalaştıran, yol alan kadınlarımız olacak. Bizler üç yıldır ne olursa olsun her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kadın mutluysa, kadın aydınlanıyorsa o toplum aydınlanır. Bu ülkenin geleceğini kadınlar değiştirecek. Bugün festivalimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ünlü isim söyleşi gerçekleştirdi

‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nde Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal da söyleşi gerçekleştirdi. Sevenleriyle bir araya gelen Soysal, girişimci kadınların stantlarını da tek tek dolaştı.