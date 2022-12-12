Girişimci kadınlar ürünlerini festivalde Denizlilerle buluşturacak

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilerin yanında olmaya ve onlar için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Daha önce iki kez gerçekleştirilen düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin bu yıl üçüncüsü yapılacak. 16 Aralık Cuma günü saat 12.00'de başlayacak festival, 17 Aralık Cumartesi ve 18 Aralık Pazar günlerinde de devam edecek. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde Tabipler Odası saat 14.00'te konferans düzenleyecek. Konferans sonrası yazar Sahrap Soysal 16.30'da gerçekleştireceği söyleşide sevenleriyle bir araya gelecek.

Festivalin ikinci gününde saat 14.00'te oyuncu ve televizyon programcısı Derya Baykal söyleşi düzenleyecek. Saat 16.00'da workshop ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Şefliğini Zuhal Feray Şenkibar'ın yapacağı Merkezefendi Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu da saat 20.00'de konser verecek. ‘Girişimci Kadınlar ve Ele Emeği Festivali'nin son gününde saat 13.00'da Tabipler Odası konferans düzenleyecek. Saat 20.00'de Merkezefendi Belediye Orkestrası sahne alacak. Festival boyunca 250'yi aşkın stantta kadın girişimcilerin ürünleri sergilenecek, atölyeler ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

“Üç gün sürecek festivalimize herkesi bekliyorum”

Üreten kadınların her zaman yanlarında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimiz' başlıyor. Üreten kadınlarımızın el emeği ürünlerinin sergilendiği festivalimizde ünlü isimleri de konuk edecek, söyleşiler, konserler, konferanslar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Her seferinde büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuz festivalimiz, 16-17-18 Aralık tarihlerinde sizlerle olacak. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.