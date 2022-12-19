Girişimci kadınların festivali sona erdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' binlerce kişinin katılımıyla sona erdi. 250 standın yer aldığı ve üç gün süren festivalin son gününde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Festivalimizi üçüncü kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nce geleneksel hale gelen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. El emeği ürünlerin yer aldığı 250'yi aşkın stantta kadın girişimciler birbirinden güzel ürünlerini sergiledi. Festivalde birbirinden güzel kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. İlk günden bu yana büyük ilgi gören festivalin son gününde, Merkezefendi Belediye Orkestrası konser vererek, festivale katılan vatandaşları şarkı ve türkülerle eğlendirdi. Üç gün süren festivale, Merkezefendililer ve Denizlililer büyük ilgi gösterdi.

Üç gün süren festivalin son etkinliğinde Merkezefendi Belediye Orkestrası, sahne alarak kapanışa yakışan konser gerçekleştirdi. Büyük beğeni ve alkış toplayan orkestraya, vatandaşlarda hem şarkılar söyleyerek hem de oynayarak eşlik etti. Konserin ardından Merkezefendi Kültür Merkezi'nde stant kuran girişimci kadınlara katılım sertifikaları verildi.

“Kadınlarımızın güçlenmesi için festivallerimize devam edeceğiz”

Festivalde birbirinden değerli isimleri Merkezefendi'de ağırlamanın ve sevenleriyle buluşturmanın çok kıymetli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “16-17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimize renk katan konser ve söyleşilerle, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. 250'yi aşkın stantın yer aldığı festivalimizde girişimci kadınlarımız el emeği ve alın teri ürünlerini sergilemenin ve satmanın mutluluğunu yaşadı. Girişimci kadınlarımıza yönelik düzenlediğimiz festivalimizde ünlü isimleri sevenleriyle buluşturduk. Bunun yanı sıra belediye bünyemizde kurduğumuz orkestramız ile de vatandaşlarımıza festival havasını tam anlamıyla yaşattık. Kadınlarımızın daha da güçlenmesi için bu festivallerimize devam edeceğiz. Festivalimize yoğun ilgi göstererek bizleri yalnız bırakmayan değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.