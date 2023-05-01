Girişimci kadınların festivali sona erdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali" binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.

Merkezefendi Belediyesi'nce geleneksel hale gelen "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali" üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. El emeği ürünlerin yer aldığı 250'yi aşkın stantta kadın girişimciler birbirinden güzel ürünlerini sergiledi. Festivalde birbirinden güzel kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. İlk günden bu yana büyük ilgi gören festivalde Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu sahne alarak şarkı ve türkülerle festivale katılan vatandaşları eğlendirdi. Üç gün süren festivale, Merkezefendililer ve Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Festivalin son gününde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde stant kuran girişimci kadınlara katılım sertifikaları verildi.

"Girişimci kadınlarımızın eline sağlık"

Festivalde birbirinden güzel kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Festivalimizi dördüncü kez gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. 28-29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimize renk katan konser ve tiyatro gösterilerini gerçekleştirdik. Bu festivalde de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. 250'yi aşkın stantın yer aldığı festivalimizde girişimci kadınlarımız el emeği ve alın teri ürünlerini sergilemenin ve satmanın mutluluğunu yaşadı. Festivalimize katılım sağlayan girişimci kadınlarımızın eline ve emeğine sağlık. Girişimci kadınlarımıza yönelik düzenlediğimiz festivalimizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Festivalimize yoğun ilgi göstererek bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.