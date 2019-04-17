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Goalball Kulüpler Turnuvası sona erdi

Goalball Kulüpler Turnuvası farklı şehirlerden 4 takım ve 24 sporcunun katılımıyla Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Salonu’nda yapılan maçlarla tamamlandı.

Goalball Kulüpler Turnuvası farklı şehirlerden 4 takım ve 24 sporcunun katılımıyla Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Salonu'nda yapılan maçlarla tamamlandı.


Merkezefendi Görme Engelliler Goalball Şampiyonası, 15-16 Nisan tarihlerinde Görme Engelliler Okulu Spor Salonu'nda oynanan maçlarla tamamlandı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan şampiyonada Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Farklı şehirlerden 4 takım ve 24 sporcunun yarıştığı turnuvada dostluk ve centilmenlik rüzgarı esti.

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