Goalball Kulüpler Turnuvası sona erdi

Goalball Kulüpler Turnuvası farklı şehirlerden 4 takım ve 24 sporcunun katılımıyla Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Salonu'nda yapılan maçlarla tamamlandı.

Merkezefendi Görme Engelliler Goalball Şampiyonası, 15-16 Nisan tarihlerinde Görme Engelliler Okulu Spor Salonu'nda oynanan maçlarla tamamlandı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan şampiyonada Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Farklı şehirlerden 4 takım ve 24 sporcunun yarıştığı turnuvada dostluk ve centilmenlik rüzgarı esti.