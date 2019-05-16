Goalball maçı ile engellere meydan okudular

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği goalball gösteri maçı ile engellere meydan okudu

Meclis üyeleri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Tavas ilçesinde düzenlenen programa katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan program Tavas Kaymakamı Recep Öztürk ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ziyareti ile devam etti. Tavas Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ise Tavas Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Tekin Kazak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yönetim kurulu üyeleri, engelli öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Tavas KYK Müdürü Tekin Kazak, burada yaptığı konuşmada, Tavas KYK olarak bu yıl Engelliler Meclisi ile birlikte program yaptıklarını ifade ederek, “Bugün buradaki amacımız farkındalık oluşturmak” diye konuştu.

Gösteri maçı büyük ilgi gördü

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör ise, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelliler Meclisi olarak her yıl bir ilçemizde düzenlemiş olduğumuz etkinliği bu yıl Tavas ilçemizde gerçekleştirdik. Engelli bireylerimiz ve ailelerine bir gün değil her gün daha duyarlı olmak gerekiyor “ dedi.

Konuşmaların ardından Denizli İşitme Engelliler Okulu öğrencileri ve Denizli Görme Engelliler Okulu öğrencilerinin performansları izleyenlerden tam not aldı. Program görme engelli öğrenciler ile Tavas KYK öğrencilerinin goalball gösteri maçı ile sona erdi.