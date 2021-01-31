Gökmen Barış: “Kazanmamız gereken bir maçtı”

Denizlispor Yardımcı Antrenörü Gökmen Barış, Göztepe galibiyetinin ardından, "Kazanmamış gereken bir maçtı" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Ege derbisinde Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 7 haftadır galibiyet alamayan Denizlispor, hasretini yeni hocası Hakan Kutlu ile sona erdirdi. Sabah saatlerinde babasının vefat haberini alan ve maçın ardından cenaze töreni için Ankara'ya hareket eden Kutlu'nun yerine Yardımcı Antrenör Gökmen Barış maç sonu açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet alındığını vurgulayan Barış, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı, başka bir sonuç da düşünmedik. Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptılar. Onlarda durumun farkında ve bilincindeydi. Kaliteli ve iyi bir oyuncu topluluğumuz var. Karakterli bir oyuncu topluluğumuz var. Zaman ilerledikçe çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Camiamız ve taraftarımız için bu galibiyet hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.