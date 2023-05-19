Gökyüzünde Bahar Kupası heyacanı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 20 ülkeden 60 yamaç paraşütü tutkununun katılım sağladığı Bahar Kupası Mesafe Yarışması'nda heyecan başladı.

İklimi, dağları ve tepeleri ile yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi olan Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti, bu sene ‘Bahar kupası mesafe yarışlarına' ev sahipliği yaptı. Büyük organizasyona 20 ülkeden 60 yamaç paraşütü tutkunu katılım sağladı. 5 gün sürecek olan yarışmada yerlerini alan pilotlar, hazırlıklarını yaparak kendilerini Çameli'nin semalarına bıraktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlarda sporcular doyasıya vakit geçirdi. Ülkede sayılı pistlerde biri olan bölgede, kıran kırana geçen yarışmaların ardından kazanan ise 5. günün sonunda belirlenecek.

20 ülkeden 60 sporcu yarışacak

Katılımın yüksek olduğunu belirten Tecelli Aydın, “Çameli Yaylacık Dağındayız, 60 sporcumuz yarışmakta. Brezilya, Ekvator ve Tacikistan gibi 20 farklı ülkeden sporcu burada ve yarışıyorlar. 5 gün boyunca burada olacağız güzel bir ortam var” dedi. Bölgenin uçuş alanı için çok uygun olduğunu ifade eden sporcu Yılmaz Cansarı, “Yarışmaya Kahramanmaraş'tan katılıyorum. Geçen senede buradaydık, uçuş olarak çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Uçuş yapan bir diğer pilot Nuri Kayserilioğlu ise “İstanbul'dan geldim, 2 senedir uçuyorum. Bugün burada ilk uçuşum olacak, burayı hep duyardık ve dünyada ünü bilinen yer. Dedikleri kadar var uçuş için çok güzel bir yer” dedi.

Cengiz Arslan: “Ülkemizin en önemli uçuş merkezlerinden biri haline geldi”

Türkiye'de yamaç paraşütü sporunun hızlı geliştiğinin altını çizen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yamaç paraşütü ileriye doğru bir ivme kazandı. Bahar Kupasında bu yıl 20 ülkeden 60 sporcumuz katıldı. Yaz aylarında her gün veya günü birlik sporcularımız Çameli'ye gelip uçuşlar gerçekleştiriyor ve aynı zamanda ilçemizi tanımış oluyorlar. Bahar kupası uçuşları izlemek isteyen herkesi Çameli'ye bekliyoruz” dedi.