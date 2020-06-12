Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına uğurlandı

Denizli'nin Kale ilçesinde özçekim yaparken gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken birlikte boğularak hayatını kaybeden dayı ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Gülsüm Mayuk'un ise yüzme eğitimi aldığı öğrenildi.

Olay, dün Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Sulama Baraj göletinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknik için gölet kenarına giden 11 yaşındaki Gülsüm Mayuk fotoğraf çektirmek için göletin yanına gitti. Moyuk bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Yeğeninin suda çırpındığını gören dayısı Tunahan Nazalı (22) ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Ancak dayı da akıntıya kapılarak suda boğularak gözlerden kayboldu. Dayı ve yeğenin cansız bedenleri Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Cenaze de aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti

Yeğen ve dayının cenazeleri yapılan otopsi çalışmasının ardından ailelerine teslim edildi. Hastane morgundan alınan cenazeler helallik için evlerine getirildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken ve zaman zaman sinir krizleri geçiren aile üyelerini yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Dayı ve yeğenin cenazeleri Kayabaşı Mahallesi Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.